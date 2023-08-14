Артиллерийским огнем: как бойцы отряда «Барс-12» выбивают ВСУ из Белогоровки

По словам российских военных, националисты ушли из самого населенного пункта, но закрепились недалеко на прежних позициях. Попытки вернуть утраченные точки предпринимают постоянно.

Президент Зеленский на прошлой неделе уволил всех областных военкомов. Новые должны быть еще более злые и результативные. Но страх перед ними меркнет, когда такой «улов» попадает на фронт, против российских бойцов. Они знают, что они защищают. И от кого освобождают землю Донбасса. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.

Раннее утро. Противник в это время не слишком активный. Ударный вертолет Ка-52 направляется к линии соприкосновения. За работой авиации наши бойцы наблюдают с особым вниманием. Каждый такой удар для националистов оборачивается серьезными потерями.

Мы под Белогоровкой вместе с бойцами добровольческого отряда «Барс-12». Они вместе с другими крепко держат здесь оборону.

«Из самой Белогоровки противник ушел, они вышли на позиции, которые у них и были. Это так называемый меловой карьер и лесничество, но в Белогоровке они оставили посты наблюдателей», — рассказывает командир добровольческого отряда «Барс-12» с позывным «Снег».

Противник активно применяет артиллерию, пытается вернуть утраченные позиции.

«Слышен постоянно артиллерийская дуэль. Наши пушки работают по украинским позициям постоянно. До противника отсюда рукой подать», — рассказывает журналист.

Перемещаемся к минометчикам «Барс-12». Очередная цель — опорник ВСУ, куда все время заводят остатки вражеских резервов. Вот украинский боевик показывает неприличный знак в сторону дрона наших разведчиков. И не подозревает, что сейчас его накроет минометным огнем.

«Я их не пойму. Они завозят на опорник — мы его разносим, сравниваем с землей. День-два — они опять новых людей завозят — это просто мясорубка для них. У них шансов выжить — два-три дня», — рассказывает командир минометного взвода добровольческого отрада «Барс-12» с позывным «Забой».

Вечером обстановка на этом участке накаляется. Фиксируем применение украинскими боевиками запрещенных кассетных боеприпасов. Покидаем позиции. Пока идем к машине, ВСУ пытается накрыть нас артиллерийским огнем.

Бойцы продолжают работать по противнику и очень ждут освобождения Белогоровки. У наших военнослужащих для этого есть все — опыт и боевой настрой.