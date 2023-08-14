Без саперов — никуда! Лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 134 0

Минобороны РФ показало кадры работы саперов на купянском направлении

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские силы слаженными действиями с каждым днем все дальше оттесняют украинских националистов от Донбасса.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов — из зоны проведения специальной военной операции (СВО) и их подготовку на полигонах. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры в одном видео.

Без саперов — никуда

На первых кадрах — работа военнослужащих инженерно-саперных подразделений «Западной» группировки войск. Саперы расчищают заминированные украинскими боевиками территории на купянском направлении.

Они первыми идут через минные и инженерные заграждения, делают проходы для нашей техники и подразделений, обеспечивая наступление российских войск. В ходе инженерной разведки саперы обнаруживают и уничтожают на месте как противотанковые, так и противопехотные мины.

Тяжело в учении — легко в бою

На следующих кадрах показана боевая подготовка военнослужащих на полигоне в Кемеровской области. Бойцы отрабатывают задачи по уничтожению бронетехники и живой силы условного противника, совершенствуют навыки передвижения на поле боя, а также осваивают навыки тактической медицины и инженерной подготовки.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Тема:
Спецоперация
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