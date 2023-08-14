Российские Су-34 нанесли удары по трем пунктам дислокации ВСУ в Донбассе

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Рита Миронова
Рита Миронова 49 0

Работа истребителей была предельно точной — украинские националисты лишились не только живой силы, но и бронетехники с боеприпасами.

Российские Су-34 нанесли удары по трем пунктам дислокации ВСУ в Донбассе

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Экипажи бомбардировщиков Су-34 поразили три пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике. Как сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев, удары наносились управляемыми ракетами в районе деревень Белая Гора и Авдеевка.

«Истребители-бомбардировщики Су-34 Южной группировки войск нанесли поражение по двум пунктам временной дислокации третьей отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Белая Гора», — приводит слова Астафьева РИА Новости.

Под Авдеевкой под удар попала отдельная механизированная бригада ВСУ вместе с ее складом боеприпасов.

Помимо этого, российская авиация нанесла удар по живой силе противника, а также бронетехнике в тех районах ДНР, где противник пытался атаковать.

Россия продолжает выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил о ее начале 24 февраля 2022 года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Страны ЕС и НАТО, в свою очередь, в ответ на это объявили РФ «войну».

Ранее 5-tv.ru показывал, как ударные вертолеты Ка-52 уничтожают бронетехнику ВСУ.

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