Хуснуллин заявил о планах восстановить аэропорт Донецка в ближайшую пятилетку

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 37 0

Кроме того, после 2026 года могут начаться работы в здании мариупольской авиагавани.

Хуснуллин заявил о планах восстановить аэропорт Донецка в ближайшую пятилетку

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Серьезно поврежденный в результате обстрелов аэропорт Донецка может быть восстановлен в ближайшие пять лет. О планах по восстановлению объекта рассказал зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в беседе с журналистами.

«В Донецке после прекращения спецоперации мы, соответственно, тоже приведем аэропорт в порядок», — прокомментировал он.

Хуснуллин отметил, что разрушения были зафиксированы сильные, однако в грядущую пятилетку строителям удастся привести аэропорт в рабочее состояние.

Хуснуллин прокомментировал также обстановку вокруг аэропорта в Мариуполе. По его словам, там в ближайшие два года к работам приступать не планируется — строительство может начаться после 2026 года. Зампредседателя правительства обратил внимание на то, что само здание мариупольского аэропорта «сильно разрушено», однако взлетная полоса сохранилась в неплохом состоянии.

Ранее 5-tv.ru писал, что аэропорт Внуково снял все ограничения на вылеты и прилеты.

Тема:
Спецоперация
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