Бойцы «Южной» группировки войск взяли в плен шесть десантников ВСУ в ЛНР

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 56 0

Украинские нацисты во всем винят свое военное руководство.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Philipp Schulze; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Военнослужащие «Южной» группировки войск взяли в плен шестерых украинских десантников в районе Белогоровки в ЛНР. Все боевики служили в 81-й аэромобильной бригаде ВСУ. В распоряжение 5-tv.ru попали кадры с пленными.

Один из украинских нацистов Роман Левко рассказал, что в плен решил сдаться после гибели сослуживцев. Он и еще четыре боевика отправились на штурм по приказу командования, однако под артобстрелом выжить удалось ему одному.

Командиру подразделения он хотел бы сейчас хотел бы задать один вопрос — кто и как расскажет семьям погибших об утрате.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, почему напуганные ВСУ скапливают резервы под Киевом.

Тема:
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