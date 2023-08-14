Бойцы «Южной» группировки войск взяли в плен шесть десантников ВСУ в ЛНР

Военнослужащие «Южной» группировки войск взяли в плен шестерых украинских десантников в районе Белогоровки в ЛНР. Все боевики служили в 81-й аэромобильной бригаде ВСУ. В распоряжение 5-tv.ru попали кадры с пленными.

Один из украинских нацистов Роман Левко рассказал, что в плен решил сдаться после гибели сослуживцев. Он и еще четыре боевика отправились на штурм по приказу командования, однако под артобстрелом выжить удалось ему одному.

Командиру подразделения он хотел бы сейчас хотел бы задать один вопрос — кто и как расскажет семьям погибших об утрате.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, почему напуганные ВСУ скапливают резервы под Киевом.