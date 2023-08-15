«Нужны новые пакеты»: Швеция снова поставит на Украину оружие

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 15 0

Швеция передаст Украине новый пакет военной помощи на $314 млн

«Нужны новые пакеты»: Швеция снова поставит на Украину оружие

Фото: www.globallookpress.com / Philipp Schulze

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Тема:
Спецоперация

Что войдет в очередной пакет от западного союзника?

Швеция выделит новый пакет военной помощи Украине в размере 314 миллионов долларов. Об этом заявил на пресс-конференции министр обороны королевства Пол Йонссон, сообщил телеканал SVT.

«Украинцы сообщили, что им очень нужны новые пакеты поддержки, прежде всего боеприпасы и запчасти», — сказал он.

Так, киевский режим получит боеприпасы для ранее поставленной шведской военной техники, в том числе БМП CV 90. Кроме того, будут отправлены запчасти для танков и артиллерийского орудия Archer.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США выделили Украине дополнительную военную помощь на 200 миллионов долларов.

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