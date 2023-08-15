Российские военные впервые уничтожили словацкие гаубицы Zuzana-2

Российские военные впервые уничтожили в зоне спецоперации на Украине две словацкие самоходные гаубицы Zuzana-2. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что техника была уничтожена на купянском направлении. Там же киевский режим потерял 100 боевиков две боевые бронированные машины, три пикапа, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Krab и «Гвоздика», орудие Д-20, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные впервые уничтожили испанский миномет Alakran.