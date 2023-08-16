Идут танки: экипажи Т-90 громят националистов на запорожском направлении

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Появилось видео работы российских танков Т-90 на запорожском направлении

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Эти машины называют одними из самых эффективных в мире.

Бронетехнику противника на запорожском направлении успешно громят экипажи танков Т-90. Эти машины называют одними из самых эффективных в мире.

Они имеют особую степень защиты, высокую маневренность и проходимость, кроме того — оснащены самой современной электроникой. Об этих и других преимуществах — корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что FPV-дрон ликвидировал украинскую ДРГ в зоне спецоперации.

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