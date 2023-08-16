Ну и чем они хвалятся? Зачем Украина передала CNN видео атаки на Крымский мост

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Киев передал CNN видео атаки на Крымский мост

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Тема:
Теракт на Крымском мосту

Киевский режим признал свою причастность к теракту на гражданском объекте в РФ. Но для чего все было выставлено напоказ?

А служба безопасности Украины впервые публично взяла на себя ответственность за атаку на Крымский мост 17-го июля. Более того, Киев передал телекомпании CNN видео ударов двух морских дронов.

Глава СБУ заявил, что использовались безэкипажные катера Sea Baby, которые несли 850 килограммов взрывчатки. Однако, эксперты утверждают, что они очень похожи на западные разработки. Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Семена Еремина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как офис Байдена оказал влияние на атаки на Крымский мост.

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