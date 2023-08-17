Боевые награды и миллион рублей украли у участника СВО под Хабаровском

Житель Комсомольска-на-Амуре обратился в полицию с заявлением о пропаже боевых наград и миллиона рублей. Четыре знака отличия мужчина получил от государства за участие в специальное военной операции по защите Донбасса. Также исчезли документы к ним и другое личное имущество. О расследовании кражи рассказали представители пресс-службы прокуратуры Хабаровского края.

Отмечается, стом поначалу дознаватель не увидел в деле так называемого события преступления, соответствующего статье 158 Уголовного кодекса РФ. В возбуждении уголовного дела военнослужащему было отказано. Но прокурор не согласился с этим решением и признал действия сотрудника дознания незаконными.

В связи с инцидентом был проведен ряд проверок. По результатам одной из них было возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере. Прокуратура Комсомольска-на-Амуре держит на контроле ход расследования. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, выясняются все обстоятельства произошедшего, разыскиваются виновные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как начальник почтового отделения на Камчатке украла из кассы почти четыре миллиона рублей. По версии следствия, женщина облегчала кассу в течение как минимум двух лет.