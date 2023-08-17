Марочко: на купянское направление прибыли наемники из ФРГ для установки мин

Российские военные накануне сумели улучшить свои позиции на данном участке.
Фото: www.globallookpress.com / Christoph Schmidt
На купянском направлении появились специалисты из Германии, которые будут устанавливать поступившие в зону СВО новые немецкие мины. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«На склады боеприпасов <…> прибыла большая партия БК к различным видам вооружения, в том числе поступили мины DM-22 производства Германии», — написал он в Telegram-канале.
Военный уточнил, что склады расположены в районе Купянска, а устанавливать мины будут наемники из Германии.
Марочко со ссылкой на собственные источники добавил, что прибывшие на фронт немцы, предварительно, имею прямое отношение к бундесверу, однако в их документах указано, что они являются сотрудниками частной компании, специализирующейся на разминировании.
DM-22 — противотанковая мина производства Германии. Радиус ее поражения составляет от пяти до 100 метров. В западных СМИ ранее появлялась информация о их поставке ВСУ.
В Минобороны РФ вчера, 16 августа, заявили, что российским военным удалось улучшить свои позиции по первому краю фронта на купянском направлении. ВС РФ вели наступательные действия и добились результатов.
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Глава государства отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ВСУ признали сложную для себя обстановку на купянском направлении.
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