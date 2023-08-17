Марочко: на купянское направление прибыли наемники из ФРГ для установки мин

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 35 0

Российские военные накануне сумели улучшить свои позиции на данном участке.

Марочко: на купянское направление прибыли наемники из ФРГ для установки мин

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Schmidt

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинский кризис

На купянском направлении появились специалисты из Германии, которые будут устанавливать поступившие в зону СВО новые немецкие мины. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На склады боеприпасов <…> прибыла большая партия БК к различным видам вооружения, в том числе поступили мины DM-22 производства Германии», — написал он в Telegram-канале.

Военный уточнил, что склады расположены в районе Купянска, а устанавливать мины будут наемники из Германии.

Марочко со ссылкой на собственные источники добавил, что прибывшие на фронт немцы, предварительно, имею прямое отношение к бундесверу, однако в их документах указано, что они являются сотрудниками частной компании, специализирующейся на разминировании.

DM-22 — противотанковая мина производства Германии. Радиус ее поражения составляет от пяти до 100 метров. В западных СМИ ранее появлялась информация о их поставке ВСУ.

В Минобороны РФ вчера, 16 августа, заявили, что российским военным удалось улучшить свои позиции по первому краю фронта на купянском направлении. ВС РФ вели наступательные действия и добились результатов.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Глава государства отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ВСУ признали сложную для себя обстановку на купянском направлении.

Тема:
Спецоперация
17 авг
На жителя Керчи возбудили дело за призывы к насилию в отношении участников СВО
17 авг
Эшелон ВСУ с боеприпасом уничтожен ракетным ударом в Днепропетровске
17 авг
На Украине заявили о возвращении боевиков «Азова»* в зону спецоперации
17 авг
ВС РФ отразили атаку ВСУ на танках и бронемашинах в Запорожской области
17 авг
В России впервые создали боеприпас, способный эффективно сбивать дроны из «зениток»
17 авг
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине
17 авг
«Чтобы избежать ударов»: ВСУ спешно меняют дислокацию вооружения
17 авг
Эффективный отпор: мотострелки громят подразделения ВСУ в Запорожье
17 авг
Над Белгородской областью сбит украинский ударный БПЛА
17 авг
Горькая правда: в США призвали Зеленского заморозить конфликт с Россией
+25° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
96.70
-0.72 105.66
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:40
Кравцов: в российских колледжах начнут обучать операторов беспилотников
13:35
На жителя Керчи возбудили дело за призывы к насилию в отношении участников СВО
13:27
Эшелон ВСУ с боеприпасом уничтожен ракетным ударом в Днепропетровске
13:25
СК возбудил дело в отношении сопредседателя движения «Голос»* Мельконьянца
13:20
На Украине заявили о возвращении боевиков «Азова»* в зону спецоперации
13:16
Рекордное число первоклассников ожидается 1 сентября в школах России

Сейчас читают

Необходимость или психологическое расстройство – где грань?
Двое подростков из Сибири получили сроки за подготовку теракта
Российскую нефть для Китая вывели на открытую воду: Севморпуть потребовал ледоколы
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку