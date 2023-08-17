Штурмовые отряды ВС РФ улучшили свое положение по переднему краю в ДНР

Об успехах российской армии рассказали в Минобороны.
Фото: © РИА Новости / Антон Вергун
Штурмовые отряды Вооруженных сил РФ сумели улучшить свои позиции на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО,
«Штурмовые отряды российской группировки войск провели успешные наступательные действия и улучшили положение по переднему краю», — прокомментировал он.
В оборонном ведомстве отметили, что на данном участке фронта за минувшие стуки ВС РФ отбили четыре атаки украинских нацистов в районе трех населенных пунктов. Успехов удалось добиться благодаря слаженной работе «Южной» группировки войск, российских артиллеристов и авиации.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные улучшили свои позиции на купянском направлении.
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