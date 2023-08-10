Ваcardi попала в список «международных спонсоров войны» Украины
Выручка российского подразделения компании «Бакарди Рус» в минувшем году выросла на 8,5%, до 32,6 миллиарда рублей.
Фото: www.globallookpress.com / Walter Bibikow
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло компанию Bacardi Limited в список «международных спонсоров войны» на фоне ее продолжающегося сотрудничества с Россией. Об этом украинское агентство сообщило в своем Telegram-канале.
«НАПК внесло бермудскую компанию Bacardi Limited в перечень международных спонсоров войны», — написано в публикации.
Bacardi занимается производством алкогольной продукции и продает ее более чем в 170 странах. В Киеве обратили внимание на то, что компания продолжает сотрудничать с российской стороной и, более того, развивает свой бизнес, в частости занимается поиском новых сотрудников. Это и стало основанием для внесения в «черный лист», отметили в НАПК.
В сообщении также отмечается, что ранее Bacardi заявляла о прекращении экспорта своих товаров в РФ, а также остановила финансирование рекламы. Однако после фирма якобы стала размещать вакансии для подбора новых сотрудников в стране.
Ранее 5-tv.ru писал, что Венгрия заблокировала транш помощи на вооружение Украины из фонда ЕС.
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