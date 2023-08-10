Ваcardi попала в список «международных спонсоров войны» Украины

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло компанию Bacardi Limited в список «международных спонсоров войны» на фоне ее продолжающегося сотрудничества с Россией. Об этом украинское агентство сообщило в своем Telegram-канале.

«НАПК внесло бермудскую компанию Bacardi Limited в перечень международных спонсоров войны», — написано в публикации.

Bacardi занимается производством алкогольной продукции и продает ее более чем в 170 странах. В Киеве обратили внимание на то, что компания продолжает сотрудничать с российской стороной и, более того, развивает свой бизнес, в частости занимается поиском новых сотрудников. Это и стало основанием для внесения в «черный лист», отметили в НАПК.

В сообщении также отмечается, что ранее Bacardi заявляла о прекращении экспорта своих товаров в РФ, а также остановила финансирование рекламы. Однако после фирма якобы стала размещать вакансии для подбора новых сотрудников в стране.

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