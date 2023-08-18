Опубликованы кадры с места падения БПЛА в районе «Экспоцентра» в Москве

На месте произошедшего работают экстренные службы.
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
Утром киевский режим пытался совершить с помощью беспилотника атаку по объектам на территории Москвы и ее области. Вражеский беспилотный летательный аппарат был сбит системами противовоздушной обороны. Его обломки упали в районе «Экспоцентра». Корреспондент «Известий» Александр Морозов показал обстановку на месте инцидента.
«Судя по дыму, который поднимается из-за здания, беспилотник упал на территории „Экспоцентра“ где-то посередине комплекса», — сказал он.
На месте произошедшего работают экстренные службы.
Как сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин, значимых разрушений здание не получило. Как писал 5-tv.ru, в Минобороны РФ сообщили, что беспилотник был сбит в районе четырех часов утра. Пострадавших нет.
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