Опубликованы кадры с места падения БПЛА в районе «Экспоцентра» в Москве

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 469 0

На месте произошедшего работают экстренные службы.

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Утром киевский режим пытался совершить с помощью беспилотника атаку по объектам на территории Москвы и ее области. Вражеский беспилотный летательный аппарат был сбит системами противовоздушной обороны. Его обломки упали в районе «Экспоцентра». Корреспондент «Известий» Александр Морозов показал обстановку на месте инцидента.

«Судя по дыму, который поднимается из-за здания, беспилотник упал на территории „Экспоцентра“ где-то посередине комплекса», — сказал он.

На месте произошедшего работают экстренные службы.

Как сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин, значимых разрушений здание не получило. Как писал 5-tv.ru, в Минобороны РФ сообщили, что беспилотник был сбит в районе четырех часов утра. Пострадавших нет.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
18 авг
Минобороны сообщило об отражении атаки беспилотников в Москве
18 авг
Собянин сообщил об отсутствии серьезных разрушений на месте сбитого БПЛА
11 авг
Момент падения дрона на Карамышевской набережной в Москве попал на видео
11 авг
Минобороны заявило о пресечении атаки дроном объекта в Москве
11 авг
Собянин сообщил о сбитом беспилотнике у Карамышевской набережной в Москве
10 авг
Десять самолетов ушли на запасные аэродромы после закрытия Внуково и Домодедово
10 авг
Сбитый в Подмосковье беспилотник протаранил крышу и забор — кадры с места
10 авг
МО: пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки на РФ
10 авг
Собянин сообщил об успешном отражении новой попытки пролета беспилотников
9 авг
Минобороны: попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пресечена
+21° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
93.75
-2.95 102.18
-3.48
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 авгу...

Последние новости

8:00
В Коми в карету скорой помощи влетела иномарка
7:46
В Усть-Илимске Иркутской области загорелся гипермаркет
7:32
«Будем разбираться жестко»: директор Лады Дэнс грозится показать фото ее преследователя
7:18
ВКС ударили по скоплениям сил и техники ВСУ у пяти населенных пунктов
7:03
МИД РФ призвал страны мира вмешаться в ситуацию с Киево-Печерской лаврой
6:51
Опубликованы кадры с места падения БПЛА в районе «Экспоцентра» в Москве

Сейчас читают

"Хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб": Волочкова рассказала о своих идеальных похоронах
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 августа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку