Собянин сообщил об отсутствии серьезных разрушений на месте сбитого БПЛА

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 9 0

Обломки вражеского беспилотника упали в зоне «Экспоцентра».

Собянин сообщил об отсутствии серьезных разрушений на месте сбитого БПЛА

Фото: © РИА Новости / Михаил Киреев

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Украинский беспилотник при попытке пролета на Москву был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Обломки БПЛА упали в зоне „Экспоцентра“, значимых разрушений зданию не нанесли», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Предварительно, пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы.

Накануне 5-tv.ru сообщал, что система ПВО сбила украинский БПЛА в небе над Белгородской областью.

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