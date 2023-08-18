Собянин сообщил об отсутствии серьезных разрушений на месте сбитого БПЛА

Украинский беспилотник при попытке пролета на Москву был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Обломки БПЛА упали в зоне „Экспоцентра“, значимых разрушений зданию не нанесли», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Предварительно, пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы.

Накануне 5-tv.ru сообщал, что система ПВО сбила украинский БПЛА в небе над Белгородской областью.