Британия заключила контракты на поставку Украине систем ПВО

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 58 0

Западные страны продолжают накачивать Украину оружием.

Британия заключила контракты на поставку Украине систем ПВО

Фото: www.globallookpress.com / J.W.Alker

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Тема:
Спецоперация

Великобритания заключила три контракта на поставку киевскому режиму систем противовоздушной обороны (ПВО). Информация следует из заявления, опубликованного на сайте британского правительства.

Уточняется, что сумма контрактов оценивается в более чем 90 миллионов фунтов стерлингов.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американцы одобрили передачу киевскому режиму истребителей F-16.

Тема:
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