Великобритания заключила три контракта на поставку киевскому режиму систем противовоздушной обороны (ПВО). Информация следует из заявления, опубликованного на сайте британского правительства.

Уточняется, что сумма контрактов оценивается в более чем 90 миллионов фунтов стерлингов.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американцы одобрили передачу киевскому режиму истребителей F-16.