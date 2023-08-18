Западные страны продолжают накачивать Украину оружием.
Фото: www.globallookpress.com / J.W.Alker
Великобритания заключила три контракта на поставку киевскому режиму систем противовоздушной обороны (ПВО). Информация следует из заявления, опубликованного на сайте британского правительства.
Уточняется, что сумма контрактов оценивается в более чем 90 миллионов фунтов стерлингов.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что американцы одобрили передачу киевскому режиму истребителей F-16.
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