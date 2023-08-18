Назвать позывной: боевикам ВСУ дали способ сдаться в плен армии России

Эфирная новость 50 0

Боевики ВСУ могут по рации сдаться в плен армии России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Это явление среди националистов становится все более частым.

Украинские боевики, которых на передовой бросили командиры без подкрепления и боеприпасов, все чаще сдаются в плен нашим войскам. Тем более, что разработана специальная инструкция, как сделать это с минимальным риском.

Достаточно настроить свои рации на специальную частоту и назвать позывной «Волга». Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев увидел, как это работает.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
18 авг
Ангар с техникой ВСУ уничтожили ракетным ударом в Днепропетровской области
18 авг
«Солдаты неудачи»: американские наемники пришли в шок от потерь ВСУ
18 авг
Трое рабочих скончались при детонации кассетного снаряда в Донецке
18 авг
Пустая трата: в администрации Байдена прокомментировали атаки ВСУ на Крым
18 авг
«Уже слишком поздно»: в США предупредили Зеленского о ситуации с Одессой
18 авг
США намерены одобрить передачу Киеву F-16 после обучения пилотов
18 авг
Украинский дрон-камикадзе посадили силами РЭБ в Курской области
18 авг
«Хваленые подразделения»: ВС РФ переламывают элитный 10-й корпус ВСУ у Работина
18 авг
Российские морпехи ошеломили боевиков ВСУ внезапным ударом в зоне СВО
18 авг
Россия призвала боевиков повернуть оружие против киевского режима или сдаться
+27° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
93.40
-0.35 101.48
-0.70
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 авгу...

Последние новости

20:03
Болезнь сгубила: как у клоуна Андрюши мог развиться некроз желчного пузыря
19:54
Россия закрыла въезд для 54 граждан Великобритании
19:42
Ангар с техникой ВСУ уничтожили ракетным ударом в Днепропетровской области
19:34
Молодая любовь всегда рядом? Кто ухаживает за 92-летним Иваном Краско
19:23
«Привет, косолапый»: медвежонка-попрошайку заметили в ХМАО
19:16
Назвать позывной: боевикам ВСУ дали способ сдаться в плен армии России

Сейчас читают

Не падайте духом: прогноз Таро на неделю с 21 по 27 августа
«Чтобы родственники не ругались»: кому достанется наследство Ивана Краско
Нет аналогов в мире? В России изобрели «капсулу бессмертия»
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку