Назвать позывной: боевикам ВСУ дали способ сдаться в плен армии России
Боевики ВСУ могут по рации сдаться в плен армии России
Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru
Это явление среди националистов становится все более частым.
Украинские боевики, которых на передовой бросили командиры без подкрепления и боеприпасов, все чаще сдаются в плен нашим войскам. Тем более, что разработана специальная инструкция, как сделать это с минимальным риском.
Достаточно настроить свои рации на специальную частоту и назвать позывной «Волга». Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев увидел, как это работает.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
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