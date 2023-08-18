Балицкий: ВСУ потеряли за ночь почти 170 боевиков на запорожском направлении

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 49 0

Помимо живой силы, киевский режим лишился техники.

Балицкий: ВСУ потеряли за ночь почти 170 боевиков на запорожском направлении

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Тема:
Спецоперация

Потери киевского режима за ночь на запорожском направлении составили почти 170 боевиков. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Так, по его словам, Украина на этом участке, помимо живой силы, потеряла и технику: два артиллерийских орудия, шесть бронемашин и десять беспилотников.

«Результаты ночного движения противника на нашем направлении: попытка ВСУ „штурмовать“ снова привела к их колоссальным потерям. Это все сакральные жертвы киевского руководства в преддверии так называемого дня незалежности (независимости. — Прим. ред.). Им нужно кровью оправдать западным кураторам финансирование и поставки списанного европейского вооружения», — отметил Балицкий.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные сбили за сутки два украинских штурмовика Су-25.

Тема:
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