Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 28 0

Президент заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и других офицеров.

Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
Спецоперация

Владимир Путин провел совещание в штабе группировки спецоперации в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки», — отмечается в пресс-релизе.

До этого в штаб группировки Владимир Путин приезжал в середине марта. Весной верховный главнокомандующий выслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, а затем отправился с рабочей поездкой в Мариуполь. Президент России осмотрел ряд объектов и пообщался с местными жителями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский журналист Джексон Хинкл назвал Владимра Путина единственным человеком, который хотел остановить конфликт на Украине. По словам аналитика, Владимира Зеленского никогда не волновали жизни собственных граждан.

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