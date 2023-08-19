Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону

Владимир Путин провел совещание в штабе группировки спецоперации в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки», — отмечается в пресс-релизе.

До этого в штаб группировки Владимир Путин приезжал в середине марта. Весной верховный главнокомандующий выслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, а затем отправился с рабочей поездкой в Мариуполь. Президент России осмотрел ряд объектов и пообщался с местными жителями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский журналист Джексон Хинкл назвал Владимра Путина единственным человеком, который хотел остановить конфликт на Украине. По словам аналитика, Владимира Зеленского никогда не волновали жизни собственных граждан.