Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону
Президент заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и других офицеров.
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Владимир Путин провел совещание в штабе группировки спецоперации в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки», — отмечается в пресс-релизе.
До этого в штаб группировки Владимир Путин приезжал в середине марта. Весной верховный главнокомандующий выслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, а затем отправился с рабочей поездкой в Мариуполь. Президент России осмотрел ряд объектов и пообщался с местными жителями.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский журналист Джексон Хинкл назвал Владимра Путина единственным человеком, который хотел остановить конфликт на Украине. По словам аналитика, Владимира Зеленского никогда не волновали жизни собственных граждан.
- 19 авг
- Лавров: перспективы переговоров РФ с Западом по Украине сейчас отсутствуют
- 18 авг
- Три человека погибли в результате взрыва в центре Донецка
- 18 авг
- В МИД РФ призвали ВСУ капитулировать и повернуть оружие против киевского режима
- 18 авг
- Ангар с техникой ВСУ уничтожили ракетным ударом в Днепропетровской области
- 18 авг
- Назвать позывной: боевикам ВСУ дали способ сдаться в плен армии России
- 18 авг
- «Солдаты неудачи»: американские наемники пришли в шок от потерь ВСУ
- 18 авг
- Трое рабочих скончались при детонации кассетного снаряда в Донецке
- 18 авг
- Пустая трата: в администрации Байдена прокомментировали атаки ВСУ на Крым
- 18 авг
- «Уже слишком поздно»: в США предупредили Зеленского о ситуации с Одессой
- 18 авг
- США намерены одобрить передачу Киеву F-16 после обучения пилотов
Читайте также
88%
-0.35 101.48
-0.70
Нашли ошибку?