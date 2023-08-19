Жителей юга России предупредили о «турецкой жаре»

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 43 0

Вильфанд предупредил жителей юга РФ о жаре как в Турции

Жителей юга России предупредили о «турецкой жаре»

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

Какие регионы ждет аномальная жара?

В регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прогнозируется аномальная жара до плюс 39 градусов. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, это на четыре-шесть градусов выше нормы.

«Везде температура от 33 до 39 градусов. Такая температура по климату соответствует для нынешнего времени года югу Турции», — сказал он РИА Новости.

Температура воздуха в Турции впервые поднялась почти до 50 градусов

Аномальная жара прогнозируется в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, а также Краснодарском, Ставропольском краях. Не обойдет стороной такая погода Калмыкию и все республики Северного Кавказа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на этих выходных в Москве, Екатеринбурге и Пермском крае ожидается до плюс 20 градусов.

Тема:
Погода
18 авг
Ливень с градом: грозовой фронт накрыл Московскую область
18 авг
Гроза и шквалистый ветер: москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
17 авг
Взывают о помощи: жители поселка в Приморье в одночасье лишились всего
17 авг
Невозможно выбраться: мощный шторм затопил аэропорт Франкфурта
17 авг
Жизнь после тайфуна: море во Владивостоке приняло коричневый цвет
17 авг
Холодный душ заказывали? Какая погода ожидается на выходных
17 авг
Из года в год: как себя вести в конфликте с коллегами из-за кондиционера
16 авг
Жителей Стамбула предупредили об угрозе дефицита воды
16 авг
Путин призвал МЧС «не расслабляться» перед новым тайфуном на Дальнем Востоке
16 авг
Последний шанс: в Москве на этих выходных завершится купальный сезон
+21° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
93.40
-0.35 101.48
-0.70
Не упускай свой шанс: китайский гороскоп на неделю с 21 по 27 августа

Последние новости

6:52
«Было бы совсем плохо»: почему Сергей Соседов в свои 55 все еще живет с мамой
6:36
Жителей юга России предупредили о «турецкой жаре»
6:20
Сын режиссера «Белоснежки» раскритиковал Disney за ремейк мультфильма
6:04
«Великая женщина»: как жена SHAMAN относится к его выступлениям в зоне СВО
5:48
На Украине сообщили о взрывах в нескольких городах
5:32
«Стимул для многих»: Алика Смехова подразнила поклонников фото с отдыха в купальнике

Сейчас читают

Teslа, Mercedes или Audi? Какой вы автомобиль по знаку зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
«Ушел на взлете»: каким актера Юрия Демича запомнили его коллеги
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку