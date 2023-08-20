Последний шанс: ВСУ готовы «поставить все фишки» в контрнаступлении
Business Insider: ВСУ выложили на стол все фишки в контрнаступлении
Фото: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence
Командование ВСУ берегло элитное подразделение до последнего.
К так называемому контрнаступлению Вооруженных сил Украины присоединилась 82-я десантно-штурмовая бригада. Такой новостью поделилось издание Business Insider.
Майкл Кларк, аналитик в области обороны и безопасности, отметил, что подобный приказ означает решение правительства Украины «выложить на стол все свои фишки». На вооружении бригады стоит около 150 бронетранспортеров, поставленных НАТО, среди которых 0 американских машин Stryker, 40 Marders немецкого производства, 24 американских пехотных транспортера M113 и 14 британских танков Challenger. Последние были усилены каркасами для защиты машин от ударов дронов.
82-я бригада и 46-я аэромобильная бригада ранее находились в резерве. В то же время Кларк пояснил, что это не означает, что Украина израсходовала все свои резервы.
«Это означает, что они задействуют все свои передовые силы. За передовыми силами у них есть резервы более регулярных войск, а также у них есть мобильные бригады и мотострелковые бригады, которые сражались в других местах», — отметил Кларк.
Эксперт предположил, что так называемое контрнаступление будет идти еще два месяца. Другой аналитик, Джимми Раштон, подчеркнул, что продолжительность наступления сильно зависит от темпа боевых действий и погоды в ближайшее время.
Продали или украли: в США забили тревогу после пропажи поставляемого оружия ВСУ
Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский аналитик Скотт Риттер раскритиковал поставленную на Украину технику из США. Эксперт подчеркнул, что советские образцы значительно превосходят западное вооружение.
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