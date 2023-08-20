В Великобритании заочно признали поражение ВСУ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 24 0

Telegraph: НАТО больше не верит в победу Украины

В Великобритании заочно признали поражение ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko

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Тема:
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До этого начальник штаба НАТО Йенсен заявлял, что Киев может вступить в альянс в обмен на уступки территорий России.

НАТО больше не верит в победу Киева, такое заявление сделал британский полковник в отставке и корреспондент Telegraph Ричард Кемп.

«Выступая в Норвегии, глава канцелярии генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга Стиан Йенсен заявил, что мирное соглашение может предполагать отказ Киева от территорий в пользу России в обмен на членство в НАТО», — в своей публикации заметил Кемп.

Он подчеркнул, что это заявление может означать, что североатлантический альянс больше не верит в победу Украины. Теперь, спустя два года после «позорного» выхода из Афганистана Запад снова находится в состоянии готовности признать поражение.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что американский аналитик предрек крах украинской армии.

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