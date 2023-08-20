МЧС предупредило москвичей о кратковременных дождях и грозе

В столице ожидается ненастная погода. Как правильно вести себя за рулем в такую погоду?
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Сегодня, 20 августа, в Москве будет целый день бушевать природа. В столице ожидаются кратковременные дожди, а местами ливни с грозой. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Москве в своем Telegram-канале.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до конца суток 20 августа по Москве ожидаются кратковременные дожди, местами ливни. Гроза, в отдельных районах град. При грозе усиление ветра с порывами 12–17 м/с», — написало ведомство.
Во время дорожного движения гроза может ухудшить видимость. Поэтому в такую погоду рекомендуется снижать скорость находясь за рулем. Также стоит держать дистанцию с другими транспортными средствами и аккуратнее совершать маневры на дороге. Машины около деревьев лучше не парковать.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что грозовой фронт накрыл Московскую область.
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