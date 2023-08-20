В генштабе ВСУ пожаловались на отсутствие ресурсов для «лобовых атак»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Economist: Киев не имеет ресурсов для «лобовых атак», о которых умоляет Запад

В генштабе ВСУ пожаловались на отсутствие ресурсов для «лобовых атак»

Фото: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak

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Тема:
Украинское контрнаступление

Украинские военные винят в провале контрнаступления западных партнеров, поставляющих недостаточно техники и боеприпасов.

Киев не имеет ресурсов для «лобовых атак», о которых его «умоляет» Запад. Об этом пишет Economist со ссылкой на источник в генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«У нас просто нет ресурсов для лобовых атак, о которых нас умоляет Запад», — заявил собеседник издания.

При этом он напомнил, что Украина получила всего 60 танков Leopard вместо обещанных западными партнерами «сотен» единиц бронетехники. Не хватает и машин разминирования, добавил источник.

Он также пояснил, что командование ВСУ откладывало начало контрнаступления из-за российских минных полей и отсутствия господства в воздухе. При этом любое перемирие сейчас будет означать «отсроченную войну», подчеркнул собеседник.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон накануне заявил, что без поддержки НАТО ВСУ не смогут продолжать боевые действия, и Украина «исчезнет за пару недель».

Джонсон отметил, что украинская армия испытывает дефицит техники и боеприпасов, однако Запад скоро не сможет осуществлять новые поставки из-за нехватки вооружения на собственных складах. Кроме того, в ходе контрнаступления ВСУ понесли серьезные потери, восполнить которые в полной мере Украине вряд ли удастся, заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опроверг слова о провале контрнаступления ВСУ.

Тема:
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