Обнаружили с БПЛА: российские десантники отразили атаку ВСУ под Артемовском
Российские десантники отразили атаку ВСУ под Артемовском
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Удар по боевикам нанесли с помощью ручных противотанковых гранатометов.
Российские десантники отразили атаку украинских формирований под Артемовском. Противника обнаружили с помощью беспилотников.
Наши бойцы подпустили боевиков на минимальное расстояние и открыли по ним шквальный огонь из ручных противотанковых гранатометов.
Прорвать позиции российской армии украинским боевикам не удалось. Подразделение противника разгромили из крупнокалиберного пулемета «Корд» и автоматического гранатомета «Пламя».
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Великобритании заочно признали поражение ВСУ.
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