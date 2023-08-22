Артиллерийская дуэль: атаки ВСУ на Артемовск успешно отражаются нашими бойцами

Превращенный в руины город по-прежнему желанная цель украинских военных.

Превращенный в руины Артемовск, он же Бахмут, по-прежнему желанная цель украинских военных. Они не перестают атаковать не только сам город, но и его окрестности.

На подступах к Клещеевке подразделения ВСУ встречают отпор артиллерии в виде гаубиц, тяжелых минометов и систем залпового огня. С линии ведения огня осветил последние события корреспондент «Известий» Денис Кулага.