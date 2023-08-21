Трагедия в московских подземельях: Собянин принес соболезнования родным погибших
Собянин выразил соболезнования родным погибших в коллекторе Неглинки
Фото: © РИА Новости / Егор Алеев
Экскурсия в коллекторы под Москвой закончилась трагически, найдены уже три тела.
В Москве продолжаются поиски участников группы, пропавших во время экскурсии по подземельям. Пока найдены тела двух девочек 15-ти лет и 17-летнего парня. Мэр российской столицы Сергей Собянин выразил соболезнования погибших в своем Telegram-канале, а также отметил, что сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
«Вчера произошла ужасная трагедия в коллекторе реки Неглинки. Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. Поиск пропавших продолжается. Соболезную родным и близким погибших», — говорится в сообщении.
Пока до сих пор точно неизвестно, сколько человек принимали участие в экскурсии.
Ранее 5-tv.ru писал, что известно о трагической экскурсии по подземельям Москвы.
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