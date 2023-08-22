Отвага в сердце: российские бойцы не дают шансов контратакам ВСУ
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Артиллеристы ВС РФ уничтожают опорные пункты ВСУ в Авдеевке
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
В районе Авдеевки идут тяжелые позиционные бои.
Один из самых горячих участков фронта сейчас в районе Авдеевки, это пригород Донецка. Там идут тяжелые позиционные бои.
Особую роль играют наши разведчики, которые с помощью дронов вычисляют координаты целей для последующей работы артиллерии. За работой военных наблюдала корреспондент «Известий» Анастасия Авсюк.
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