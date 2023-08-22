Пентагон назвал условие обучения украинцев пилотированию F-16

Что в США сказали о роли Дании и Нидерландов в этом процессе?

Учить украинских пилотов летать на F-16 будут в Пентагоне в случае, если с этим не справятся в Дании и Нидерландах, власти которых накануне объявили о готовности передать Киеву истребители. Как уточнили в американском оборонном ведомстве, они готовы прийти на помощь, поскольку количество летчиков может оказаться слишком большим для Копенгагена и Амстердама.

В Вашингтоне добавили, что украинские военнослужащие должны пройти серьезную подготовку по английскому языку. А кроме того, Киев обязан обеспечить инфраструктуру для эксплуатации и ремонта истребителей прежде, чем получит самолеты.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Данию за решение передать истребители F-16, а также пообещал приехать еще раз. Известно, что страна направит киевскому режиму 19 единиц F-16. Эти же боевые самолеты планируют передать Украине и Нидерланды.