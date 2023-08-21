Лидер киевского режима между тем намерен снова приехать в гости к западному союзнику.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Данию за решение передать истребители F-16, а также пообещал приехать еще раз. Об этом он заявил в своем выступлении, которое транслировалось в эфире украинского телеканала.

«Я приеду к вам… Возможно, посидим где-нибудь и скажем: «Будьмо!» — заявил лидер киевского режима.

Известно, что Дания направит киевскому режиму 19 истребителей F-16. Эти же боевые самолеты планируют передать Украине и Нидерланды.

Несмотря на это, Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Швеция не планирует поставлять Украине истребители Gripen, поскольку они нужны ей самой.