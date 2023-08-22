Точным огнем: лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов
Фото, видео: Сергей Савостьянов / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Артиллеристы в ходе проведения СВО подавляют противника и помогают в продвижении российских сил.
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
На одном из направлений разведчики вскрыли замаскированные позиции и скопление бронетехники ВСУ и передали координаты для дальнейшего уничтожения. Выполнение боевых задач круглосуточно и в любую погоду. Самоходки постоянно в движении. Эта тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует врага, заставляет его впустую транжирить боезапас, рассекречивать позиции своих замаскированных огневых точек. И главное — спасает жизни российских бойцов.
Артиллерийские расчеты в круглосуточном режиме наносят точные удары по позициям противника.
На одном из направлений батареей пушек С-60 уничтожены десятки укрепленных, замаскированных опорных пунктов. В сутки зенитчики выезжают на задачу по несколько раз в день, постоянно меняя позиции стрельбы, для исключения возможности обнаружения противником. Зенитный расчет старается расходовать меньшее количество боеприпасов, корректируя стрельбу с квадрокоптера, что позволяет повысить точность попаданий и эффективность. Куда бы ни решил двигаться противник, разведчики узнают об этом одними из первых и передают координаты командованию.
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