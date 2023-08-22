«Все замрет»: ВСУ предупредили об осложнении ситуации с наступлением зимы

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 14 0

В ВСУ заявили об осложнении ситуации с наступлением зимы

«Все замрет»: ВСУ предупредили об осложнении ситуации с наступлением зимы

Фото: www.globallookpress.com / Andriy Andriyenko

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Тема:
Спецоперация

Боевики и без того терпят неудачи, неся огромные потери. Но как изменится ситуация с приходом холодного времени года?

Боевые действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые и так не приносят успехов, осложнятся с наступлением осени, а затем и зимы. Об этом заявил швейцарской газете Le Temps офицер украинского батальона Михаил.

Он выразил опасения, что дождь и снег явно не упростят задачу по прорыву российской обороны.

«Грязь, затем снег и отсутствие растительности оставят нас на открытом пространстве, все остановится и замрет», — пожаловался Михаил.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ понесли огромные потери, попав под пять авиаударов за сутки в зоне спецоперации, после публикаций СМИ о месте дислокации.

Тема:
Спецоперация
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