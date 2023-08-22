«Можем выполнить желание»: Киев запросил новую помощь у Запада

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 52 0

Бербок заявила о необходимости Киеву средств для преодоления минных полей

«Можем выполнить желание»: Киев запросил новую помощь у Запада

Фото: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita

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Тема:
Спецоперация

Боевики не перестают нести огромные потери и терпеть неудачи. Что на этот раз понадобилось им от союзников?

Киевский режим нуждается в средствах, которые помогли бы преодолевать минные поля. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Берлине после встречи с эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

Она считает, что боевики сегодня не могут в таком количестве обезвреживать снаряды. Поэтому нужно предоставить новые пакет помощи, к тому же, такую помощь в Германии считают необходимой в качестве самообороны Украины.

«Мы сейчас ведем дискуссии о том, как можем выполнить такое желание (Киева. — Прим. ред.), не только в Германии, но и вместе с другими партнерами», — заявила Бербок.

Несмотря на это, Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз направил Украине очередной транш в 1,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой программы помощи.

Тема:
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