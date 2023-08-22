Евросоюз направил Украине очередную помощь на 1,5 млрд евро
При этом всего западные страны пообещали киевскому режиму помощь на 18 миллиардов евро.
Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska
Евросоюз направил Украине очередной транш в 1,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой программы помощи. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«Сегодня мы заплатили Украине новые 1,5 миллиарда евро. И будет больше в этом году и после», — написал она на своей странице в X (бывшая Twitter. — Прим. ред.).
Известно, что всего Евросоюз пообещал Украине выплатить в этом году 18 миллиардов евро.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Франция передала Киеву обещанную первую партию ракет класса «воздух — поверхность» большой дальности SCALP.
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