Евросоюз направил Украине очередную помощь на 1,5 млрд евро

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 78 0

При этом всего западные страны пообещали киевскому режиму помощь на 18 миллиардов евро.

Евросоюз направил Украине очередную помощь на 1,5 млрд евро

Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska

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Тема:
Спецоперация

Евросоюз направил Украине очередной транш в 1,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой программы помощи. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня мы заплатили Украине новые 1,5 миллиарда евро. И будет больше в этом году и после», — написал она на своей странице в X (бывшая Twitter. — Прим. ред.).

Известно, что всего Евросоюз пообещал Украине выплатить в этом году 18 миллиардов евро.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Франция передала Киеву обещанную первую партию ракет класса «воздух — поверхность» большой дальности SCALP.

Тема:
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