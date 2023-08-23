Все упирается в газ: Украина в ужасе от надвигающейся катастрофы

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 1 016 0

Корольчук: из-за состояния АЭС Украина в шаге от энергетической катастрофы

Все упирается в газ: Украина в ужасе от надвигающейся катастрофы

Фото: © РИА Новости / Игорь Костин

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

В предстоящий отопительный сезон худшим событием может стать отключение какой-нибудь АЭС, считают эксперты, в такой ситуации рассчитывать на помощь Запада не придется.

Аварийное отключение одной из атомных электростанций (АЭС) в течение отопительного сезона может обернуться катастрофой для Киева. Как отметил глава наблюдательного совета украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в интервью украинскому изданию, сейчас «все упирается в газ».

Эксперт заявил, что у страны получится обеспечить бесперебойную работу действующих станций при достаточном количестве топлива и сохранности сетей. Но если по какой-то причине АЭС перестанет функционировать, последствия окажутся весьма тяжелыми. По словам Корольчука, в случае аварии западные партнеры сумеют оказать помощь, реализовать ряд экстренных мероприятий, но по вечерам в домах все равно будет темно и холодно.

Нынешнее состояние энергетики Украины Корольчук не считает благоприятным. Органы власти и энергетические предприятия принимают решения и действуют не скоординированно. А осень наступит через неделю с небольшим. Времени налаживать взаимодействие структур просто нет, едва ли обстановка вскоре принципиально изменится. В связи с этим, прогнозирует эксперт, грядущие блэкауты будут измеряться «не в часах, а в днях».

«Если в прошлом сезоне они продолжались примерно одни сутки за три дня, то сейчас могут быть отключения по четыре–пять раз в три дня», — предупредил он.

Москва наносит удары по украинской инфраструктуре, в том числе предприятиям обороны, энергетики и связи, с 10 октября прошлого года. Поводом стал теракт на Крымском мосту — в Кремле ответственность за ЧП возложили на Киев. По словам Корольчука, жители Украины уже сегодня осознают описанные выше перспективы, из-за чего в обществе превалирует пессимистичный настрой. А власти и энергетические компании заранее придумывают аргументы в свою защиту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ попытались атаковать хранилище с ядерным топливом на Запорожской АЭС.

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Все упирается в газ: Украина в ужасе от надвигающейся катастрофы

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