Саботируют контрнаступление? Боевики ВСУ провалились в окоп на немецкой БМП

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Боевики ВСУ провалились в окоп на немецкой БМП Marder

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sven Eckelkamp, via www.imago-im; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Националисты продолжают терять западную бронетехнику.

На запорожском направлении украинские боевики, которые уже третий месяц пытаются прорвать российскую оборону, продолжают терять западную бронетехнику. В интернете широко разошлось видео, как ВСУ лишились на этом участке немецкой боевой машины пехоты Marder.

Причем, не в бою — БМП стоимостью в миллионы долларов просто провалилась в наш окоп. Теперь пользователи соцсетей гадают: то ли таково качество украинских экипажей в результате принудительной мобилизации, то ли боевики ВСУ специально загнали машину в яму, чтобы не идти в так называемое контрнаступление.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США обвинили Россию в попытках нарушить работу Starlink на Украине.

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