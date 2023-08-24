«Спартак» посвятит матч памяти Цымбаларя. Какая еще команда может поступить также?

Совсем скоро, 9 сентября, пройдет товарищеский матч между сборной мира и московским «Спартаком» на «Открытие банк Арене». Игра будет посвящена памяти легендарного футболиста красно-белых Ильи Цымбаларя. Но вдова спортсмена и его старший сын Сергей явно против такой идеи, об этом они рассказали на пресс-конференции в Одессе. Второй ребенок полузащитника Олег отреагировал на слова своих родственников в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».

Вдова и старший сын футболиста заявили, что проводить сейчас такой матч в России — это «кощунство». Они отказались давать свое согласие на эту игру и готовы сделать все, чтобы мероприятие не состоялось.

Второй сын футболиста отметил, что в этом году будет десять лет со дня смерти футболиста и такая дата заслуживает матча в его честь. Он уверил, что игра обязательно состоится.

«В „Спартаке“ папа провел много лет и стал любимцем болельщиков, а его уровень как игрока заслуживает такого соперника, как сборная мира. Рад, что в родной Одессе его помнят и любят», — заявил Олег Цымбаларь.

Мужчина добавил, что будет испытывать большую гордость, если аналогичную встречу проведет одесский «Черноморец», который был первой командой Цымбаларя. Он надеется, что клуб посвятит матч памяти Ильи Цымбаларя. Но прежде чем организовывать подобную встречу, Одессу нужно освободить от украинских боевиков, которые действуют по указаниям киевского режима.

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