«Медленная агония»: украинцы массово бегут из страны из-за решений Зеленского

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Рита Миронова
Рита Миронова 1 822 0

Генерал Скшипчак: украинцы массово бегут из-за отказа Зеленского от мира с РФ

«Медленная агония»: украинцы массово бегут из страны из-за решений Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Тема:
Спецоперация

Жители Украины серьезно обеспокоены тем, что президент не идет на переговоры с Россией.

Украинцы массово бегут из страны из-за своего президента Владимира Зеленского. Как сказано в статье Wprost, их пугает отказ лидера киевского режима от мира с Россией.

«Отсутствие перспективы окончания конфликта означает для Украины медленную агонию», — заявил в интервью польский генерал Вальдемар Скшипчак.

У граждан Украины не осталось надежды на окончание боевых действий, отметил он, а потому они не видят другого выхода, и это бросает государство в большую демографическую яму.

По мнению Скшипчака, Украина уже переживает серьезный экономический кризис, и без финансовой и материальной помощи попросту не выживет. А для украинцев необходимы соответствующие условия и гарантии, чтобы вернуться домой.

Россия продолжает вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года. Тогда он объявил о том, что киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

О начале украинского контрнаступления на южнодонецком, артемовском и запорожском направлениях было объявлено 4 июня. Спустя почти три месяца Зеленский признал, что оно провалено. Тем не менее он не собирается оставлять свой план и продолжает отправлять на поля сражений все больше не подготовленных боевиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине планируют создать военную полицию.

Тема:
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