Танковая мощь: лучшее видео из зоны СВО за день

Российские бойцы гордятся своими самыми надежными помощниками — боевой техникой.
Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских пилотов и авианаводчиков в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Танки Т-90М «Прорыв» выдвигаются на боевую позицию. Боевики предприняли попытку атаковать наши войска. Огнем из танков наступление ВСУ было отражено: националисты отошли с большими потерями, бросив своих убитых и раненых, а также подбитую технику.
Благодаря слаженным действиям артиллеристов во взаимодействии с расчетами беспилотников и средств разведки удается успешно упреждать и сдерживать все попытки контрнаступления подразделений противника. Удары по наступающим подразделениям ВСУ наносятся еще на этапе выдвижения и развертывания для перехода в атаку. Из пораженных нами целей — гаубицы М777 и бронетехника натовского производства.
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