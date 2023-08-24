Танковая мощь: лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских пилотов и авианаводчиков в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Танки Т-90М «Прорыв» выдвигаются на боевую позицию. Боевики предприняли попытку атаковать наши войска. Огнем из танков наступление ВСУ было отражено: националисты отошли с большими потерями, бросив своих убитых и раненых, а также подбитую технику.

Благодаря слаженным действиям артиллеристов во взаимодействии с расчетами беспилотников и средств разведки удается успешно упреждать и сдерживать все попытки контрнаступления подразделений противника. Удары по наступающим подразделениям ВСУ наносятся еще на этапе выдвижения и развертывания для перехода в атаку. Из пораженных нами целей — гаубицы М777 и бронетехника натовского производства.