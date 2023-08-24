Уникальные кадры: армия России захватила позиции ВСУ под Купянском

Эфирная новость 34 0

Российские военные захватили позиции ВСУ под Купянском

Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Прорываться пришлось под плотным огнем танков и артиллерии.

Министерство обороны опубликовало уникальные кадры захваченных нашими военнослужащими позиций ВСУ на купянском направлении. По словам бойцов, каждый опорный пункт, блиндаж и ДОТ были заминированы, как и подступы к ним.

Прорываться пришлось под плотным огнем танков и артиллерии. Украинские позиции защищали, в том числе, иностранные наемники.

Штурм укрепрайона ВСУ продолжался несколько дней. В конце концов украинские боевики не выдержали натиска и бежали, побросав оружие. Передовые российские отряды освободили выгодные позиции для дальнейшего продвижения основной группировки наших войск.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военнослужащие уничтожили колонну ВСУ в Запорожской области.

Тема:
Спецоперация
24 авг
Российские Су-34 уничтожили украинские ЗРК С-300 управляемыми ракетами — видео
24 авг
Балицкий заявил о перегруппировке ВСУ вблизи Работино
24 авг
ВС РФ нанесли групповой удар по центру принятия решений ВСУ
24 авг
Норвегия передаст Украине истребители F-16
24 авг
Власти КНДР обвинили США в разжигании ядерной катастрофы из-за помощи Украине
24 авг
Сдетонировал боекомплект: украинская батарея С-300 разбита в зоне СВО
24 авг
«Все кончено»: в США признали безвыходную ситуацию для ВСУ на фронте
24 авг
Два пункта временной дислокации ВСУ уничтожены в районе Григоровки и Уманского
24 авг
Марочко сообщил о поражении штаба ВСУ под Красным Лиманом
24 авг
«Толкаем Россию в руки Китая»: в США заговорили об отказе от помощи Киеву
+15° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
94.44
0.32 102.25
-0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:55
Шесть человек госпитализированы после ДТП на остановке в Калуге
14:51
Вдова Шатунова рассказала, когда и где певцу откроют памятник
14:40
Уникальные кадры: армия России захватила позиции ВСУ под Купянском
14:40
Стало известно о планах Эрдогана встретиться с Путиным в Сочи
14:38
Водитель без прав влетел в остановку в Калуге, пострадали около 10 человек
14:32
Москвичей предупредили о тумане на фоне пасмурной погоды

Сейчас читают

Тест: что изображено на известных картинах?
Блогера Каца* приговорили к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ
Анатолий Васильев раскритиковал поведение Артемьевой за кулисами сериала «Сваты»
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России