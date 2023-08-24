Москвичей предупредили о тумане на фоне пасмурной погоды

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Рита Миронова
Рита Миронова 26 0

Гидрометцентр: в Москве ожидается сильный туман в ночь на 25 августа

Москвичей предупредили о тумане на фоне пасмурной погоды

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Тема:
Погода

Предупреждение также действует для жителей области.

В ночь на пятницу, 25 августа, в столице ожидается «желтый» уровень погодной опасности. Как сообщает Гидрометцентр России, москвичей ждет сильный туман.

«Период предупреждения — с 21:00 24 августа до 09:00 25 августа. Местами ожидается туман», — говорится в объявлении.

Туман затронет также Московскую область. В период непогоды рекомендуется быть более внимательными на дорогах.

В целом погода 25 августа обещает быть пасмурной и дождливой. По прогнозам синоптиков, в этот день температура опустится до +7 градусов в городе, однако по области будет теплее — от +15 до +20 градусов. Ночью ожидается похолодание до +5 градусов.

На выходных, 26 и 27 августа, в Москве будет облачная погода с температурой воздуха +20 градусов в субботу и +13 градусов — в воскресенье.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиян предупредили о первых заморозках.

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