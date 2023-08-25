Нарышкин: Киев вторит немецким генералам, виня в своих ошибках погоду и кусты

Нарышкин сравнил офицеров ВСУ с немецкими генералами времен ВОВ
Фото, видео: www.globallookpress.com / Serhii Hudak; 5-tv.ru
Директор Службы внешней разведки уверен: провал «контрнаступления» Украины очевиден.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сравнил менталитет киевских властей с устройством немецких генералов. С соответствующим заявлением чиновник выступил на круглом столе в честь 80-летия победы советских войск в Курской битве.
Как сообщает корреспондент 5-tv.ru, присутствующий на мероприятии, в своей речи Нарышкин подчеркнул: киевское руководство с завидным упорством списывает свои провалы и ошибки на внешние факторы, полностью копируя, таким образом, поведение немецких военачальников. Такая тактика заранее обречена на провал, но для украинских командующих сей факт все еще не кажется достаточно очевидным.
«Сегодня, после очевидного провала летней компании ВСУ, так называемого „контрнаступа“, киевские последователи нацистских идей и их заокеанские кураторы вторят немецким генералам, виня в своих ошибках то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность на поле боя, в то время как наследники поколения победителей, наши бойцы и командиры, не покладая рук, продолжают боевую работу», — подчеркнул он.
Нарышкин подчеркнул: в сложившихся условиях беречь память о былых военных подвигах особенно важно, пока представители других стран забывают о допущенных оплошностях и повторяют из раза в раз.
Ранее 5-tv.ru писал о словах президента Польши Дуды, который заявил о невозможности успешного украинского контрнаступления.
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