Работа ювелиров: российский FPV-дрон ликвидировал украинскую САУ

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Российский FPV-дрон ликвидировал украинскую САУ

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Бронемашину удалось выявить в посадках близ населенного пункта.

Российские военные обнаружили и ликвидировали самоходную артиллерийскую установку (САУ) ВСУ. Бронемашину удалось выявить в посадках близ населенного пункта.

Чтобы нанести максимально точный удар и избежать лишних разрушений, использовался FPV-дрон. Его программное обеспечение позволяет отслеживать перемещение беспилотника-камикадзе в режиме реального времени.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как российские дроны уничтожают технику ВСУ.

Тема:
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