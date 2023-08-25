Работа ювелиров: российский FPV-дрон ликвидировал украинскую САУ
Российский FPV-дрон ликвидировал украинскую САУ
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Бронемашину удалось выявить в посадках близ населенного пункта.
Российские военные обнаружили и ликвидировали самоходную артиллерийскую установку (САУ) ВСУ. Бронемашину удалось выявить в посадках близ населенного пункта.
Чтобы нанести максимально точный удар и избежать лишних разрушений, использовался FPV-дрон. Его программное обеспечение позволяет отслеживать перемещение беспилотника-камикадзе в режиме реального времени.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как российские дроны уничтожают технику ВСУ.
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