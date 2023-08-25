Российские летчики за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25

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Рита Миронова
Рита Миронова 37 0

Об успехах армии в зоне спецоперации рассказали в Минобороны РФ.

Российские летчики за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Steffan

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Тема:
Спецоперация

Российские летчики за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25. Об успехах авиации рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, вражеские самолеты были подбиты в районе Семеновки в ДНР и недалеко от деревни Золотая Балка в Херсонской области.

Спецоперация (СВО) по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. О ней объявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки решить конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США и страны ЕС восприняли такие действия как «вторжение» и объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что артиллерия ВС РФ поразила опорный пункт ВСУ под Артемовском.

Тема:
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