Собянин сообщил об уничтожении БПЛА в Истринском районе
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Силы противовоздушной обороны успешно справились с задачей.
Фото: © РИА Новости
Ночью с 25 на 26 августа силами противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к Москве. Инцидент произошел в Истринском районе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Пострадавших в результате попытки атаки нет, также нет и разрушений гражданской инфраструктуры. На месте происшествия работают экстренные службы города.
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