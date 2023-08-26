Собянин сообщил об уничтожении БПЛА в Истринском районе

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 14 0

Силы противовоздушной обороны успешно справились с задачей.

Собянин сообщил об уничтожении БПЛА в Истринском районе

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Ночью с 25 на 26 августа силами противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к Москве. Инцидент произошел в Истринском районе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Пострадавших в результате попытки атаки нет, также нет и разрушений гражданской инфраструктуры. На месте происшествия работают экстренные службы города.

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Атака беспилотников на Москву
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