«Мы знаем все»: Россия получает исчерпывающие сведения о ВСУ в Запорожье

|
Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 29 0

Балицкий: Россия владеет ситуацией в подконтрольном Киеву Запорожье

«Мы знаем все»: Россия получает исчерпывающие сведения о ВСУ в Запорожье

Фото: www.globallookpress.com / Dmytro Smolyenko

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Кто оказывает помощь Вооруженным силам РФ?

Россия полностью владеет информацией о ситуации в Запорожье. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, сообщает РИА Новости.

Он добавил, что те, кто живут на подконтрольных Украине территориях, контактируют с гражданами из России. По его словам, многие местные жители «с удовольствием рассказывают ситуацию» и готовы оказать помощь Вооруженным силам (ВС) РФ.

«Мы знаем все, что у них происходит, и знаем большую часть дислокаций противника», — сказал Балицкий.

Он уточнил, что украинские военнослужащие нередко появляются в общественных местах. Поэтому у ВС РФ не всегда есть возможность атаковать боевиков с помощью ракет.

Начало специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Тогда российский лидер заявил, что киевский режим возобновил обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки решить конфликт путем дипломатии не увенчались успехом. Власти Москвы решили оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Страны Запада и НАТО выставили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, почему бои за Работино идут уже несколько месяцев.

Тема:
Спецоперация
26 авг
Россия всегда побеждала: в Великобритании призвали не верить пропаганде
26 авг
РИА Новости: под Купянском ВСУ используют кассетные боеприпасы
26 авг
Российские военные провели испытания лазерной пушки для борьбы с беспилотниками
26 авг
Харьков — наш? В США потеряли веру в силы украинской армии
26 авг
Поддержка сверху: как аэроразведка помогает в продвижении армии России
25 авг
Работа ювелиров: российский FPV-дрон ликвидировал украинскую САУ
25 авг
Байден может подтолкнуть Украину к переговорам из-за провалов ВСУ на поле боя
25 авг
Внутри были новорожденные: ВСУ нанесли удар по роддому в Донецке
25 авг
Экс-агент ЦРУ заявил о колоссальном превосходстве России над Украиной в боеприпасах
25 авг
«Перерезать и установить»: почему бои за Работино идут уже несколько месяцев
+10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
94.71
0.31 102.26
-0.21
Попытка отключиться: китайский гороскоп на неделю с 28 августа по 3 сентя...

Последние новости

9:42
Обнимается с замужними: почему Максим Аверин ведет себя на публике вызывающе
9:29
«Мы знаем все»: Россия получает исчерпывающие сведения о ВСУ в Запорожье
9:21
Близкая подруга предала фигуристку Женю Медведеву. Что же произошло?
9:08
В США призвали к импичменту Байдена из-за заявления экс-прокурора Украины
8:59
Россия всегда побеждала: в Великобритании призвали не верить пропаганде
8:45
Смена миропорядка: как расширение БРИКС поменяет ситуацию на Востоке

Сейчас читают

Любовь дарит счастье: дочь Славы раскрыла свое отношение к эскорту
Конец однополярного мира: как расширение БРИКС ударит по экономике США
«Тело окрепнет»: три правила, которые надо соблюдать с сидячей работой
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России