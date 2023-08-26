Кто оказывает помощь Вооруженным силам РФ?

Россия полностью владеет информацией о ситуации в Запорожье. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, сообщает РИА Новости.

Он добавил, что те, кто живут на подконтрольных Украине территориях, контактируют с гражданами из России. По его словам, многие местные жители «с удовольствием рассказывают ситуацию» и готовы оказать помощь Вооруженным силам (ВС) РФ.

«Мы знаем все, что у них происходит, и знаем большую часть дислокаций противника», — сказал Балицкий.

Он уточнил, что украинские военнослужащие нередко появляются в общественных местах. Поэтому у ВС РФ не всегда есть возможность атаковать боевиков с помощью ракет.

Начало специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Тогда российский лидер заявил, что киевский режим возобновил обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки решить конфликт путем дипломатии не увенчались успехом. Власти Москвы решили оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Страны Запада и НАТО выставили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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