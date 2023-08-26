ВВС Украины сообщили о столкновении военных самолетов в Житомирской области
Изначально информация о крушении самолетов распространялась в соцсетях.
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Военные самолеты столкнулись в небе над Украиной. Информацию об этом официально подтвердили ВВС Украины.
По данным украинского военного ведомства, в небе столкнулись два L-39 «Альбатрос». Погибло трое человек. Также сообщается, что авиакатастрофа произошла 25 августа. По официальной версии, столкновение произошло во время «боевого задания».
Изначально сообщения о катастрофе появились в соцсетях и среди военкоров. В частности, подтвердилась информация о том, что среди погибших — опытный летчик с позывным JUCE.
Кстати, информация о том, что погибшие были кандидатами на обещанные западной «авиационной коалицией» F-16, не опровергнута, но и не подтверждена. И это далеко не первый раз, когда украинские силы атакуют свои же цели.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ сбили свой же штурмовик Су-25 в районе Краматорска.
- 26 авг
- «Мы знаем все»: Россия получает исчерпывающие сведения о ВСУ в Запорожье
- 25 авг
- Экс-агент ЦРУ заявил о колоссальном превосходстве России над Украиной в боеприпасах
- 25 авг
- Нарышкин: Киев вторит немецким генералам, виня в своих ошибках погоду и кусты
- 24 авг
- Трамп: Байден не сможет прекратить конфликт на Украине
- 23 авг
- «Переворот и потеря власти»: экс-аналитик ЦРУ предрек Зеленскому незавидную участь
- 22 авг
- Кандидат в президенты США Рамасвами заявил о необходимости «открыть Россию»
- 21 авг
- Украинские провокаторы попытались штурмом взять храм в Хмельницкой области
- 21 авг
- Украинцы устроили скандал в ирландском отеле с угрозами начать голодную забастовку
- 18 авг
- Каждый сам за себя: украинцев призвали готовиться к отключениям электричества зимой
- 17 авг
- «Конец близок»: оценки США по украинскому конфликту не соответствуют правде
Читайте также
72%
0.31 102.26
-0.21
Нашли ошибку?