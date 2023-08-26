ВВС Украины сообщили о столкновении военных самолетов в Житомирской области

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 77 0

Изначально информация о крушении самолетов распространялась в соцсетях.

ВВС Украины сообщили о столкновении военных самолетов в Житомирской области

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Тема:
Украинский кризис

Военные самолеты столкнулись в небе над Украиной. Информацию об этом официально подтвердили ВВС Украины.

По данным украинского военного ведомства, в небе столкнулись два L-39 «Альбатрос». Погибло трое человек. Также сообщается, что авиакатастрофа произошла 25 августа. По официальной версии, столкновение произошло во время «боевого задания».

Изначально сообщения о катастрофе появились в соцсетях и среди военкоров. В частности, подтвердилась информация о том, что среди погибших — опытный летчик с позывным JUCE.

Кстати, информация о том, что погибшие были кандидатами на обещанные западной «авиационной коалицией» F-16, не опровергнута, но и не подтверждена. И это далеко не первый раз, когда украинские силы атакуют свои же цели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ сбили свой же штурмовик Су-25 в районе Краматорска.

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