Украинские боевики ударили по селу Щетиновка в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, националисты сбросили с беспилотника взрывное устройство, которое упало на территорию частного дома.

«ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда мужчина находился на своем дачном участке и косил траву», — рассказал Гладков в своем Telegram-канале.

Мирный житель получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что число пострадавших от атаки ВСУ кассетными снарядами в Уразово выросло до шести.