Минобороны: система ПВО уничтожила украинский БПЛА в Брянской области
| В России Срочная новость 18 0
Попытка атаки киевского режима была пресечена в районе десяти часов вечера.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку при помощи беспилотника самолетного типа по объектам на территории нашей страны.
Как сообщили в Минобороны РФ, около 21:45 по московскому времени вражеский объект был уничтожен средствами ПВО над территорией Брянской области.
О пострадавших и повреждениях не сообщается.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Белгородской области погиб мирный житель в результате атаки ВСУ.
- 26 авг
- Губернатор Брянской области: сбитый системой ПВО украинский БПЛА упал в поле
- 26 авг
- МО РФ: система ПВО уничтожила украинский дрон в Белгородской области
- 26 авг
- Минобороны: средства ПВО уничтожили беспилотник в Белгородской области
- 24 авг
- В ООН обеспокоены тем, что украинские дроны атакуют Россию
- 23 авг
- Два беспилотника уничтожены силами ПВО в Калужской области
- 23 авг
- Беспилотник ВСУ самолетного типа сбит над Белгородской областью
- 22 авг
- «Будет истекать кровью»: Захарова предрекла Европе жуткое будущее из-за недальновидной политики
- 22 авг
- Андрей Воробьев: взрывной волной при падении дрона выбиты окна в доме в Красногорске
- 22 авг
- Минобороны сообщили об успешном пресечении попыток Украины атаковать Россию БПЛА
- 22 авг
- МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотниками на Крым
Читайте также
+16° 762 мм рт. ст.
72%
72%
94.71
0.31 102.26
-0.21
0.31 102.26
-0.21
Нашли ошибку?