Минобороны: система ПВО уничтожила украинский БПЛА в Брянской области

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку при помощи беспилотника самолетного типа по объектам на территории нашей страны.

Как сообщили в Минобороны РФ, около 21:45 по московскому времени вражеский объект был уничтожен средствами ПВО над территорией Брянской области.

О пострадавших и повреждениях не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Белгородской области погиб мирный житель в результате атаки ВСУ.