Российские артиллеристы отразили атаку бронегруппы ВСУ в Харьковской области

Противник понес потери в живой силе — убитыми и ранеными.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Артиллеристы первой гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) нанесли удар по бронегруппе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, в результате чего боевики покинули свои позиции. Об этом сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на информацию одного из российских военнослужащих.
Боец рассказал, что националисты предприняли попытки пойти в наступление на позиции российского мотострелкового батальона, однако потерпели неудачу.
«Нанесено огневое поражение, после чего противник начал отступление и скрылся в лесопосадке», — рассказал он.
Противник понес потери в живой силе — убитыми и ранеными.
Прежде, как писал 5-tv.ru, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные пресекли попытку украинских боевиков высадиться на левом берегу Днепра.
Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.
- 27 авг
- ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, пострадали шесть человек
- 27 авг
- Зеленский исключил возможность переноса боев в РФ из-за риска потерять союзников
- 27 авг
- Зеленский заявил об ожидании от Запада новой военной помощи
- 27 авг
- «Цель достигнута»: армия России ударила высокоточным оружием по аэродрому под Киевом
- 27 авг
- Российские военные отразили четыре попытки контратак ВСУ на купянском направлении
- 27 авг
- Рандеву наедине: что обсуждал глава ВСУ Залужный с руководством НАТО на секретной встрече?
- 27 авг
- Бесчеловечная политика: Кеннеди-младший уличил США в уничтожении Украины при помощи урана
- 27 авг
- «Выбиты стекла»: украинский БПЛА задел жилой дом в Курской области
- 27 авг
- Российские ПВО сбили два беспилотника в Курской и Брянской областях
- 27 авг
- Российские бойцы уничтожили три лодки с украинскими диверсантами
Читайте также
82%
0.31 102.26
-0.21
Нашли ошибку?